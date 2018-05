Löwenberg

Unbekannte öffneten in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam einen in der Jahnstraße in Löwenberg abgestellten Renault Master. Aus dem Fahrzeuginneren wurden Elektrowerkzeuge entwendet. Es entstand ein Sachschaden von 1 800 Euro.

Oranienburg: Radfahrerin verletzt

Eine 20-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 11.10 Uhr mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die Lehnitzstraße in Oranienburg. Dabei kollidierte der Pkw mit einer 76-jährigen Radfahrerin, die von links kommend den Fahrradschutzstreifen befuhr. Die Radfahrerin verletzte sich und musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden von etwa 550 Euro.

Birkenwerder: Radfahrer angefahren

Mittwoch gegen 14 Uhr fuhr der 52-jährige Halter eines Peugeot die Straße zum Waldfriedhof in Birkenwerder in Richtung Hauptstraße entlang. An dieser Straße missachtete er offenbar ein Stoppschild und kollidierte in der Folge mit einem 64-jährigen Radfahrer. Der Radfahrer wurde verletzt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. Nach ambulanter Behandlung wurde er entlassen. Es entstand ein Gesamtschaden von 300 Euro.

Oranienburg: Versuchter Einbruch

Am Dienstag versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Tiergartensiedlung in Oranienburg einzudringen. Die Eigentümer waren etwa sechs Stunden aus dem Haus und stellten, beim Aufschließen der Eingangstür, Hebelspuren fest. Die Täter waren jedoch nicht in das Haus gelangt und hatten so lediglich die Tür beschädigt. Ein Gesamtschaden von rund 300 Euro ist trotzdem entstanden. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen auf.

Oranienburg: Kleidercontainer ausgeräumt

Durch die Polizei wurde Dienstagnacht ein 37-jähriger Asylsuchender in der Lehnitzstraße in Oranienburg festgestellt. Er war gerade dabei, einen Kleidercontainer auszuräumen, indem er kopfüber die Kleidungsstücke herausholte. In seinem Fahrradkorb befanden sich schon diverse Bekleidungsgegenstände. Eine Anzeige wurde aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Summt: Reh verursacht Unfall

Am Dienstag gegen 21.30 Uhr kam es auf der L 21 zwischen Zühlslake und Summt zu einem Wildunfall. Die 50-jährige Fahrerin eines Pkw BMW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als ein Reh plötzlich auf die Straße rannte. Durch den Schock verriss die BMW-Fahrerin das Lenkrad und touchierte leicht einen Baum. Es entstand ein Schaden von etwa 2 500 Euro. Das Rehwild flüchtete nach dem Unfall in den Wald.

Hennigsdorf: Auffahrunfall

Am Dienstag kam es gegen 16.30 Uhr zu einem Unfall auf der Hauptstraße in Hennigsdorf. Ein Fahrer eines Pkw Opel erkannte zu spät, dass der Fahrer des vorausfahrenden Pkw Toyota bremste und fuhr auf. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall weiterhin fahrbereit.

Himmelpfort: Bootsunfall beim Selbstschleusen

Am Dienstagnachmittag kam es in der Selbstschleuse am Lychener Gewässer in Himmelpfort zu einem Bootsunfall. Der 51-jährige Charterbootführer fuhr beim Einfahren in die Schleusenkammer gegen ein stillliegendes Motorboot. Am Stilllieger entstand ein leichter Lackschaden in Höhe von 200 Euro.

Oranienburg: Auffahrunfall auf der Autobahn

Am Dienstagmittag kam es im Baustellenbereich der BAB 10, in Fahrtrichtung Hamburg, zu einem Verkehrsunfall. Dabei befuhr ein 53-jähriger LKW Dodge Fahrer den linken Fahrstreifen zwischen dem Autobahndreieck Kreuz Oranienburg und der Anschlussstelle Oberkrämer im Baustellenbereich. Durch unzureichenden Sicherheitsabstand fuhr die Dodge von hinten auf einen PKW Seat auf, da dieser aufgrund hohen Verkehrsaufkommens abbremsen musste. Beide Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 200 Euro.

