Oranienburg

Zwei Afghanen im Alter von 33 und 34 Jahren gerieten Donnerstagnachmittag in der Adolf-Dechert-Straße in Oranienburg in Streit. Dabei schleuderte der 34-Jährige das Fahrrad des anderen zu Boden und verletzte sich selbst am Kopf. Ein 32-jähriger Mann wollte den Streit zwischen den Afghanen schlichten und wurde dabei durch den alkoholisierten 34-Jährigen (0,67 Promille) mit einer Glasflasche leicht verletzt. Er wurde ambulant im Rettungswagen behandelt. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann nicht beruhigen, so dass er zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen wurde.

Oranienburg: Busfahrer beschimpft

Ein Busfahrer und ein Anwohner gerieten Donnerstagmittag in der Oranienburger Straße der Nationen in Streit. Der Anwohner hatte sich beim Fahrer beschwert und ihn fremdenfeindlich beschimpft, da der Bus mit laufendem Motor auf einem Parkplatz stand. Es kam zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, bei der der Anwohner leicht verletzt wurde.

Birkenwerder: Hitlergruß skandiert

Aus einer Gruppe von mehreren Personen heraus skandierte ein 22-Jähriger in Birkenwerder am Donnerstag gegen 23.30 Uhr den Hitlergruß. Beamte der Bereitschaftspolizei konnten den Mann, der sich mit einem Fahrrad entfernt hatte, kurze Zeit später ermitteln. Eine Strafanzeige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen wurde aufgenommen.

Mühlenbecker Land: Umgefahren und geflüchtet

Donnerstagabend gegen 20.45 Uhr befand sich ein 26-Jähriger zu Fuß auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Borgsdorf und Summt. Ihm näherte sich ein dunkler VW. Beide kollidierten miteinander, wobei der Fußgänger zunächst auf der Motorhaube liegen blieb, dann aber in einer Linkskurve vom Fahrzeug fiel. Der VW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den schwer verletzten Mann zu kümmern. Der 26-Jährige informierte die Polizei und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht.

Oberkrämer: Ford gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht zum 10. Mai im Ortsteil Vehlefanz einen schwarzen Pkw Ford S-Max mit dem amtlichen Kennzeichen B-MJ 2182 aus dem Baujahr 2010. Der Wagen stand in einer Grundstückseinfahrt in der Bärenklauer Straße. Es entstand ein Sachschaden von rund 12 000 Euro.

Hennigsdorf: Versuchter Fahrzeugsdiebstahl

In der Nacht zum Donnerstag schlugen bisher unbekannte Personen mittels eines Steines die Fahrertürscheibe eines Skoda, der in der Spandauer Landstraße in Hennigsdorf abgestellt war, ein. In der weiteren Folge lösten sie mehrere Kabel und versuchten somit offenbar das Fahrzeug zu starten und zu entwenden. Der Fahrzeugdiebstahl gelang jedoch nicht. Die Polizei ermittelt.

Löwenberg: Einbruch in Firma

In der Nacht zum Donnerstag drangen bisher unbekannte Personen in die Büroräume einer Firma am Karl-Marx-Platz in Löwenberg gewaltsam ein. Die Täter hebelten die Eingangs- und Bürotür auf und durchwühlten dann die Räumlichkeiten. Nach erstem Überblick wurde aber nichts entwendet. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Kremmen: Wohnmobilfahrer unter Drogen

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Bundesautobahn 24 zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Kremmen stellten die Beamten am Donnerstagnachmittag, gegen 16.35 Uhr einen 28-jährigen Wohnmobilfahrer fest, dessen körperliche Ausfallerscheinungen während der Kontrolle den Verdacht vom Betäubungsmittelkonsum erhärteten. Ein durchgeführter Test bestätigte, dass der Fahrer Cannabis und Haschisch zu sich genommen hatte. Es wurden Blutproben entnommen und auf richterliche Anordnung auch sein Fahrzeug durchsucht. Es konnten unter Hinzuziehung eines Rauschgifthundes Betäubungsmittel festgestellt werden. Eine Ordnungswidrigkeitsanzeige sowie eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

