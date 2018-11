Oberhavel

Die Polizeimeldungen der vergangenen Tage gibt es nachfolgend im Überblick:

Oranienburg: Einbruch in Motorradgeschäft

Unbekannte Täter verschafften sich durch gewaltsames Öffnen einer Tür Zugang zu einem Motorradhandel in der Oranienburger Straße Am Heidering. Aus dem Geschäft wurden nach ersten polizeilichen Erkenntnissen sieben Motorräder sowie Zubehör entwendet. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 70000 Euro. Kriminaltechniker der Polizei kamen zur Spurensicherung zum Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Löwenberg: Einbruch in Einfamilienhaus

In den Nachmittagsstunden des Sonnabend, 10. November, gelangten unbekannte Täter durch das Einschlagen eines rückwärtigen Fensters in ein Einfamilienhaus in der Löwenberger Ernst-Thälmann-Straße. Die Einbrecher entwendeten Schmuck, Bargeld und Bekleidung. Durch die Kriminalpolizei wurden Spuren gesichert und Ermittlungen eingeleitet.

Glienicke: Lenkrad und Airbag weg

Durch Schloßstechen an der Fahrertür erlangten unbekannte Täter in der Nacht vom Sonnabend, 10. November, auf Sonntag in Glienicke Zugang zu einem 15 Jahre alten Pkw BMW und entwendeten aus diesem das Lenkrad, den Airbag, den Schaltknauf sowie die Rückleuchten. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 1500 Euro.

Leegebruch Betrunken mit PKW unterwegs

Polizeibeamte kontrollierten am Freitagabend (9. November) um 23.50 Uhr im Leegebrucher Nordweg eine 51-jährige Pkw Nissan-Fahrerin. Dabei konnten die Beamten einen deutlichen Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,19 Promille. Eine Blutprobe wurde daraufhin angeordnet, der Führerschein der Frau beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bergfelde: Munitionsfund auf Privatgelände

Bei Erdarbeiten auf einem Privatgelände in der Schönfließer Straße in Bergfelde wurde ein etwa 40 Zentimeter langer und 100 Kilogramm schwerer granatenähnlicher Gegenstand zu Tage befördert. Das Gelände wurde daraufhin weiträumig abgesperrt und der Kampfmittelbergungsdienst angefordert. Durch diesen wurde die Granate geborgen und beräumt.

Borgsdorf: Schwarzer Hund zugelaufen

Einer Anwohnerin in Borgsdorf lief am Freitag (9. November) gegen 23 Uhr in der Hubertusallee ein kleiner schwarzer Rüde unbekannter Rasse ohne Halsband zu. Die Dame nahm den Hund zunächst mit zu sich. Da dieser offenbar nicht gechipt war, ließ sich der Eigentümer nicht zeitnah ermitteln, so dass das zuständige Tierheim verständigt wurde und den Hund schließlich übernahm.

Oberkrämer: Verkehrsunfall auf der A10

Ein 46-jähriger Fahrer eines Pkw Mini kollidierte am Freitag (9. November) um 16.38 Uhr auf der A10 zwischen dem Dreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Oranienburg mit dem Heck eines voraus geführten Kleintransporters Mercedes-Benz, weil dieser, so die Polizei, mit unangepasster Geschwindigkeit unterwegs war. Der Pkw Mini war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Die Polizei bezifferte den Sachschaden nach ersten Erkenntnissen auf 7000 Euro. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Verwarnungsgeldverfahren eingeleitet.

Von MAZonline