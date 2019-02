Oberhavel

Die Polizeimeldungen vom 13. Februar 2019 gibt es nachfolgend im Überblick:

Mühlenbeck : Auffahrunfall an A10-Zufahrt

Zu einer Kollision mit drei Fahrzeugen kam es am Dienstag (12. Februar) gegen 5.20 Uhr auf der A10 zwischen der Anschlussstelle Mühlenbeck und dem Dreieck Pankow in Fahrtrichtung Pankow. Eine 39-jährige Frau wollte mit ihrem Pkw Volvo an der Anschlussstelle Mühlenbeck auf die Autobahn fahren und fuhr dabei auf einen vorrausfahrenden Pkw VW eines 35-jährigen Fahrers auf, der verkehrsbedingt hatte bremsen müssen. Durch den Zusammenstoß wurde der VW auf einen davor bereits stehenden Pkw Renault geschoben. Insgesamt entstand durch die Kollision nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, alle Fahrzeuge blieben zudem fahrbereit.

Oranienburg : Flüchtiger Verkehrsunfallverursacher

​Offenbar in den Morgen- und Nachmittagsstunden des Dienstags (12. Februar) beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher auf dem Parkplatz in der Fischerstraße in Oranienburg einen Pkw Hyundai. Der Unfallverursacher meldete sich weder beim Besitzer des beschädigten Fahrzeugs noch bei der Polizei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

​ Hohen Neuendorf : Alkoholisiert mit dem Lkw unterwegs

In den Abendstunden des Dienstags (12. Februar) führten Polizisten der Polizeiinspektion Oberhavel in der Hohen Neuendorfer Kurt-Tucholsky-Straße eine Verkehrskontrolle bei einem 54-jährigen Lkw-Fahrer durch. Im Rahmen eines dabei durchgeführten Atemalkoholtests bemerkten die Beamten, dass der 54-Jährige mit 0,61 Promille Alkohol hinter dem Steuer saß. Die Polizei untersagte dem Lkw-Fahrer die Weiterfahrt und leitete ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Hammer: Versuchter Einbruch in Gerätehaus

Am Montag (11. Februar) wurde in der Eberswalder Straße im Liebenwalder Ortsteil Hammer festgestellt, dass offenbar unbekannte Täter versucht hatten, in einen dort befindlichen Geräteschuppen einzudringen. Das Vorhaben misslang, die Täter fanden keinen Zugang in den Schuppen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Leegebruch : Transporter aufgebrochen

In der Nacht zu Mittwoch (13. Februar) wurde ein auf einem Parkplatz in der Eichenallee in Leegebruch abgestellter VW-Transporter von unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet. Anschließend wurden aus dem Wageninneren Werkzeuge entwendet. Insgesamt entstand bei dem Vorgang ein Schaden von rund 5000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

