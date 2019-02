Oberhavel

Die Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 14. Februar 2019 gibt es nachfolgend im Überblick:

Leegebruch : Baumaschine aus Transporter entwendet

Unbekannte Täter öffneten in der Zeit von Dienstag (12. Februar) zu Mittwoch einen in Leegebruch in der Straße am Backofenberg abgestellten Kleintransporter der Marke Renault Traffic. Anschließend entwendeten sie aus dem Fahrzeug eine elektrische Presse. Insgesamt wurde ein Sachschaden von rund 2000 Euro angerichtet. Der Diebstahl wurde Mittwochmittag bei der Polizei angezeigt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Birkenwerder : VW-Transporter aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag (12. Februar) zu Mittwoch brachen bislang unbekannte Täter auch die Seitentür eines VW-Transporters in Birkenwerder auf, der in der Westfalenstraße abgestellt worden war. Die Täter durchwühlten anschließend das Fahrzeuginnere, entwendeten jedoch nach ersten Erkenntnissen der Polizei nichts. Durch den Fahrzeugeinbruch entstand ein Sachschaden von rund 1500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

