Oranienburg

Bewohner eines Mehrfamilienhauses bemerkten am Sonnabend, 14. Juli 2018, gegen 15 Uhr in der Walther-Bothe-Straße in Oranienburg, dass in zwei Kellerräume des Hauses eingebrochen worden war. Eine Bohrmaschine sowie ein Kasten Bier waren offensichtlich bei dem Einbruch entwendet worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hennigsdorf: Mit Haftbefehl gesucht und mit Drogen am Steuer

Polizeibeamte stoppten am Sonntag, 15. Juli 2018, gegen 1.40 Uhr in der Krummen Straße in Hennigsdorf einen Pkw-Fahrer für eine Verkehrskontrolle. Der Atemalkoholtest des 29-jährigen Fahrers ergab einen Wert von 1,69 Promille. Zudem räumte der Mann ein, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Wie sich dann noch herausstelle, war der 29-Jährige zudem aufgrund eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Neuruppin zur Fahndung ausgeschrieben. Der Mann wurde daher im Anschluss an eine Blutprobe festgenommen und durch die Beamten einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Vehlefanz: Einbruch in Container auf Baustelle

Im Zeitraum zwischen Freitag, 13. Juli 2018, 18 Uhr, und Sonnabend, 14. Juli, 10 Uhr, überwanden bislang unbekannte Personen die Umfriedung eines Baustellengeländes an der Straße Am Gewerbepark in Vehlefanz und öffneten anschließend gewaltsam zwei Baucontainer. Die Täter entwendeten aus den Räumlichkeiten Werkzeug. Der durch den Einbruch verursachte Gesamtschaden wurde nach ersten Erkenntnisse auf rund 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hennigsdorf: Mit Drogen im Blut Verkehrsunfall verursacht

In der Neuendorfstraße in Hennigsdorf kam es am Freitag, 13. Juli 2018, gegen 18.04 Uhr zu einem Verkehrsunfall, als ein Kleintransporter Iveco auf einen vorausfahrenden PKW Audi auffuhr und diesen wiederum auf einen vorausfahrenden, verkehrsbedingt haltenden PKW Volvo aufschob. Die 45-jährige Fahrerin des PKW Audi wurde durch den Verkehrsunfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand nach ersten Erkenntnissen insgesamt ein Schaden in Höhe von 11.500 Euro. Ein Drogenschnelltest bei dem 38-jährigen Fahrer des Kleintransporters zeigte den aktuellen Konsum von Amphetaminen an. Der polnische Staatsbürger wurde daraufhin zu einer Blutprobe auf das Polizeirevier nach Hennigsdorf gebracht. Der Mann wurde im Anschluss an die Beschuldigtenvernehmung und die Leistung einer Geldzahlung zur Sicherung des Strafverfahrens entlassen.

Hennigsdorf: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Der 43-jährige Fahrer eines PKW Dacia übersah am Samstag, 14. Jui 2018, gegen 13.10 Uhr beim Ausfahren aus der Tiefgarage „Am Yachthafen“ im Hennigsdorfer Ortsteil Nieder Neuendorf eine Radfahrerin, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die 41-jährige Radlerin erlitt durch den Unfall eine Platzwunde am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie ambulant behandelt wurde. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wurde nach ersten Erkenntnissen auf rund 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline