In der Oranienburger Innenstadt durchsuchten am Mittwochmorgen, den 20. Juni 2018, nach richterlichem Beschluss Kriminalbeamte mit Unterstützung von Bereitschaftspolizisten eine Wohnung. Die Bewohner im Alter von 24 bis 32 Jahren standen unter dem Verdacht, gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verstoßen. Die Beamten stellten vor Ort Kokain, Amphetamine und Cannabis fest und sicher. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Oranienburg: 17-Jähriger Kradfahrer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen wurde am Mittwoch, den 20. Juni, gegen 11.05 Uhr auf der Landesstraße zwischen Schmachtenhagen und Zehlendorf ein 17-jähriger Kradfahrer verletzt. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Berliner Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Erkenntnissen bog eine 52-jährige Traktorfahrerin nach links von der Landesstraße ab. Ein gerade überholender Pkw Toyota – geführt von einem 60-Jährigen – bremste ab und der nachfolgende Kradfahrer fuhr auf. Die Landesstraße musste für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Das Krad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von rund 2000 Euro.

Mühlenbecker Land: Fünfjährige verletzt

Im Ortsteil Schildow lief Mittwochnachmittag, 20. Juni, gegen 16.50 Uhr ein fünfjähriges Kind in der Nähe einer Kindertagesstätte über einen Radweg. Eine 64-jährige Radfahrerin kollidierte daraufhin mit dem Mädchen, wodurch beide Personen verletzt wurden. Da die Frau zunächst ohne ihre Personalien anzugeben den Unfallort verließ, wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Das Kind musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein geringer Sachschaden von 25 Euro.

Oberkrämer: 53-Kradfahrer nach Wildwechsel gestürzt

Ein 53-jähriger Fahrer eines Simson-Kleinkraftrades kollidierte am Mittwoch, 20. Juni, gegen 22.30 Uhr in der Kremmener Straße in Schwante mit einem kleinen Wildtier, das plötzlich über die Fahrbahn gewechselt war. Der Fahrer stürzte und verletzte sich. Er musste ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden. Es entstand rund 1000 Euro Sachschaden. Das Tier flüchtete in ein angrenzendes Feld.

Hennigsdorf: Kleinwerkzeug entwendet

In den Mittagsstunden des Mittwochs, 20. Juni, verschafften sich unbekannte Personen Zugang in eine Werkstatthalle in der Wolfgang-Küntscher-Straße in Hennigsdorf, während die Mitarbeiter sich in der Mittagspause befanden. Die unbekannten Täter entwendeten eine Arbeitsmaschine des Herstellers Hilti. Der entstanende Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hennigsdorf: Auffahrunfall im Kreuzungsbereich

Im Kreuzungsbereich der Fontanestraße in Hennigsdorf ereignete sich am Mittwoch, den 20. Juni gegen 14.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Fahrerin eines PKW Opel befuhr den linken Fahrstreifen der Fontanestraße. An der Ampel musste sie aufgrund einer roten Ampel ihren PKW anhalten. Hinter ihr befuhr ebenfalls den linken Fahrstreifen ein 63-jähriger LKW-Fahrer. Nachdem die Ampel die Weiterfahrt durch Grün anzeigte, fuhr die 34-Jährige in den Kreuzungsbereich ein und blieb dort stehen. Der 63-Jährige bemerkte diese Verkehrssituation zu spät und fuhr auf Grund zu geringen Abstandes auf den Opel auf. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Der Opel war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit.

Hennigsdorf: Aufmerksame Zeugin

Ein Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Veltener Straße in Hennigsdorf ereignete sich am Mittwoch, 20. Juni, gegen 9 Uhr. Der Fahrer eines PKW Honda beschädigte dabei einen PKW VW, welcher auf dem Parkplatz abgestellt war und verließ anschließend unerlaubt die Unfallstelle. Durch eine Zeugin wurde der Verkehrsunfall beobachtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro, beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

