Oberhavel

Die Polizeimeldungen aus Oberhavel vom 9. Januar 2019 gibt es nachfolgend im Überblick:

Birkenwerder : Unfall auf A10 im Baustellenbereich

Der 26-jährige Fahrer eines Pkw BMW kollidierte am Dienstagnachmittag (8. Januar) gegen 14.20 Uhr auf der A10 in Höhe der Anschlussstelle Birkenwerder im Baustellenbereich beim Überholen seitlich mit einem Pkw VW eines 38-Jährigen. Beide Fahrzeuge blieben trotz der Kollision fahrbereit, verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Oranienburg : Unfall beim Fahrspurwechsel auf A10

Ein 40-jährige Fahrer eines Sattelkraftfahrzeuges MAN mit Auflieger wechselte am Dienstagnachmittag (8. Januar) gegen 17.05 Uhr im Dreieck Kreuz Oranienburg den Fahrstreifen nach links und kollidierte dabei mit einem neben ihm befindlichen PKW Audi eines 31-Jährigen. Beide Fahrzeuge hatten die Tangente aus Richtung Berlin und Oranienburg kommend in Fahrtrichtung Prenzlau befahren. Am Ende der Tangente musste der Fahrer des Sattelkraftfahrzeuges den Fahrstreifen nach links wechseln, um auf die Bundesautobahn 10 aufzufahren. Dabei übersah er den PKW Audi. Die Fahrzeuge blieben trotz des Unfalls weiterhin fahrbereit. Nach Angaben der Polizei entstanden durch den Unfall Sachschäden von rund 3500 Euro.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline