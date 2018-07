Zehdenick

In Zehdenick nahm eine der Polizei namentlich bekannte Zeugin Cannabisgeruch vom Balkon ihrer Nachbarn wahr. Sie sprach ihre Nachbarn darauf an und erhielt die Antwort, dass „man ja auf seinem Balkon noch kiffen dürfe“. Da man genau dies nicht darf, rief die Zeugin bei der Polizei an und brachte den Sachverhalt zur Anzeige. Die Beamten fanden vor Ort bei der Inaugenscheinnahme der Wohnung kein Cannabis oder andere Betäubungsmittel, fertigten jedoch eine Anzeige an.

Oranienburg: Alarmanlage auf Betriebsgelände ausgelöst

Eine Alarmanlage wurde am frühen Montagmorgen, 2. Juli, gegen 1.45 Uhr in der Friedensstraße in Oranienburg ausgelöst. Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes stellten daraufhin auf dem Betriebsgelände beschädigte Bewegungsmelder und Fensterrolladen fest, in das Gebäude waren die bislang unbekannten Täter jedoch offenbar nicht gelangt. Augenscheinlich war die Tür zu einem Schuppen gewaltsam geöffnet worden. Ob aus dem Gebäude etwas entwendet wurde, war nach ersten Erkenntnissen noch nicht bekannt. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wurde zunächst auf rund 1000 Euro geschätzt.

Oranienburg: Mit 2,72 Promille auf dem Fahrrad unterwegs

Eine Polizeistreife überprüfte im Rahmen der Verkehrsüberwachung in Oranienburg am Sonntagabend, 1. Juli 2018, gegen 20 Uhr in der Bernauer Straße in Oranienburg einen Radfahrer. Da dieser stark nach Alkohol roch, wurde auch ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 2,72 Promille ergab. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

Gransee: Labrador zugelaufen

Nachdem sich seit Sonnabend, 30. Juni 2018, ein Labrador auf dem Grundstück eines Granseers aufhielt, meldete dieser das Fundtier am Sonntag bei der Polizei. Die Beamten veranlassten eine Abholung des Hundes durch das Tierheim Tornow. Bis Montag konnte der Besitzer des Hundes noch nicht ermittelt werden.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline