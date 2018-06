Oranienburg

Am Donnerstagabend, 21. Juni 2018, nutzte eine männliche unbekannte Person das Vertrauen einer Verkäuferin in einem Discounter in der Lehnitzstraße in Oranienburg aus. Zunächst täuschte er seinen guten Willen vor, indem er Lebensmittel einkaufte, als er dann beim Bezahlen plötzlich in die geöffnete Kassenschublade griff und Bargeld in noch unbekannter Höhe entwendete. Im Anschluss flüchtete der Mann aus dem Discounter und fuhr mit einem Fahrrad davon. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden sich gebeten, mit ihren Hinweisen an die Polizeiinspektion Oberhavel unter 03301/8510 zu wenden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gransee: Hakenkreuz in Holztür

In eine Holztür in der Vogelsangstraße in Gransee ritzten bislang unbekannte Täter ein etwa fünf mal fünf Zentimeter großes Hakenkreuz. Dieses wurde am Donnerstagvormittag, 21. Juni, festgestellt. Der Besitzer des Hauses entfernte das Zeichen und informierte die Polizei über den Vorfall. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Oranienburg: Zerstörerische Wut

Ein 24-jähriger Mann trat am späten Donnerstagabend, 21. Juni, aggressiv mit mehreren Tritten und Sprüngen gegen eine Werbetafel der Bushaltestelle in der Bernauer Straße in Oranienburg und beschädigte diese. Es entstand nach ersten Erkenntnissen ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Gegen die Person wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Kremmen: Durch Airbag verletzt

Ein 83-jähriger Renault-Fahrer überholte am Donnerstagmittag, 21. Juni, in der Straße der Einheit in Kremmen eine 35-jährige VW Fahrerin, obwohl diese bereits beim Linksabbiegen war. Der Renault-Fahrer fuhr daraufhin in die Fahrzeugseite des VWs, so dass durch den Zusammenstoß der Airbag im VW ausgelöst wurde und die Fahrerin verletzte. Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von 5000 Euro.

Oranienburg: Falsche Farbe

Polizeibeamten fiel am Donnerstagvormittag, 21. Juni, in der Walther-Bothe-Straße in Oranienburg eine Vespa Piaggio auf, deren Versicherungskennzeichen nicht die aktuell gültige Farbe „blau“ aufwies. Eine Überprüfung der Vespa ergab, dass der 48-jährige Fahrzeugbesitzer das Moped nicht neu versichert hatte. Die Beamten leiteten eine Verkehrsvergehensanzeige ein und untersagtem dem 48-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug.

Von MAZonline