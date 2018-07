Grüneberg

Ein Komposthaufen geriet am Freitagnachmittag in Grüneberg im Pappelhofer Weg in Brand. Der Komposthaufen stand auf einem nicht umfriedeten Brachland. Die Kriminaltechnik wurde zur Brandursachenforschung hinzu gezogen. Infolge der ersten Erkenntnisse wurde eine Anzeige wegen Brandstiftung aufgenommen.

Oberhavel: Unfälle mit Wildtieren

Im Bereich der Polizeiinspektion Oberhavel konnten vom Freitagmorgen beginnend insgesamt 21 Verkehrsunfälle verzeichnet werden. Hierbei kollidierten vier Fahrzeuge mit einem Wildtier. Die Bilanz für das Wochenende kann trotz der heißen Temperaturen und dem begonnenen Reiseverkehr als unauffällig bezeichnet werden.

Oberkrämer: Fahrlässige Brandstiftung

Aus bislang unbekannter Ursache kam es in den späten Nachmittagsstunden des Freitages zu einem Brand von etwa 700 Quadratmeter Wald- und Ödland im Bereich der Ortslage Groß-Ziethen. Die Feuerwehr konnte den Brand innerhalb kürzester Zeit löschen. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet.

Schmachtenhagen: Auto samt Anhänger geklaut

Unbekannte Täter haben vom Mittwoch zum Freitag einen abgemeldeten roten VW Golf III, nebst Anhänger vom Hof des Eigentümers entwendet. Die Täter hatten dabei leichtes Spiel, da sich in dem unverschlossenen Auto auch ein Fahrzeugschlüssel befand.

Von MAZonline