Hohen Neuendorf

Am Samstagnachmittag wurde in der Scharfschwerdtstraße in Hohen Neuendorf eine 31-jährige Postbotin während der Arbeitsausführung von einem Hund gebissen. Der American Bulldog, welcher in Brandenburg nicht zu den gefährlichen Hunderassen zählt, verließ zuvor das Grundstück, lief der Frau hinterher und biss ihr in den Oberschenkel. Die Postbotin wurde leicht verletzt. Gegen die 36-jährige Hundehalterin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Von MAZonline