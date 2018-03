Punkt, Satz, Sieg: Keine Gnade an der Platte

Velten. Kurz vor 20 Uhr wird es dann doch noch einmal ernst: Karin Hufnagl bittet mit Michael Stahl zum Doppel an die Tischtennisplatte. Sie will es wissen. Auf der anderen Seite steht nämlich ihr Ehemann Volker Walz, der sich Routinier Wolfgang Bluhm als Verstärkung an die Seite geholt hat. Ohne großes Gewese geht es auch schon los. Karin Hufnagl serviert eine Angabe nach der anderen – mit Tempo flach über das Netz. Schnell liegen Hufnagl/Stahl 3:1 und später 8:4 vorn. Es scheint eine eindeutige Sache zu werden.

Karin Hufnagl und ihr Mann hatten sich im Rahmen der MAZ-Gesundheitswochen für die Trainingseinheit beim SC Oberhavel Velten angemeldet. Während die beiden gespannt zuschauen, wie Abteilungsleiter Ingo Borchert die Netze spannt und Michael Stahl die letzten Platten aufbaut, machen sich am anderen Ende der Ofenstadthalle die Spieler der ersten Mannschaft warm. Es ist Punktspieltag in der Kreisliga. Spitzenreiter Velten empfängt den Zweiten aus Fürstenberg und gewinnt 10:7. Auch im Mittelteil der Halle geht es um Liga-Punkte. Die Dritte ist Gastgeber für Motor Hennigsdorf V (5:10). Diese beiden Teams sind zwei der fünf Veltener Männer-Mannschaften. „Insgesamt haben wir 75 Mitglieder“, erzählt Ingo Borchert. „Zwei Jugendteams befinden sich im Spielbetrieb.“ Gerade im Nachwuchs habe der Verein enormen Zulauf. Doch zu wenig Hallenzeiten. Gehe das so weiter, wird der SCO nicht darum herumkommen, einen Aufnahmestopp zu veranlassen. „Wir brauchen einfach mehr Kapazitäten.“

Auch Karin Hufnagl staunt nicht schlecht, was die Männer nebenan so können. Wie schnell der kleine, weiße Ball immer wieder auf die Platte zurückgebracht wird. Beim Duell gegen den Ehemann wird es zwischenzeitlich noch einmal eng (10:10), doch am Ende ist der Sieg sicher (14:12). „Es hat uns Spaß gemacht. Wir haben eine Menge mitgenommen“, so Karin Hufnagl.

Von Sebastian Morgner