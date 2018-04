RE 6 und RB 55: Busse statt Bahnen

Oberhavel. Wegen Bauarbeiten im Bereich des Veltener Bahnhofes kommt es an den beiden kommenden Wochenenden auf zwei Bahnlinien zu Ausfällen.

Von Sonnabend, 7. April, 4.15 Uhr, bis Sonntag, 8. April, 22.45 Uhr, sowie vom 14. April, 4.15 Uhr, bis 15. April, 22.45 Uhr, kommt es beim Prignitzexpress, dem RE 6, zu Schienenersatzverkehr zwischen Hennigsdorf und Kremmen. Die RB 55 fällt in diesen Zeiten komplett aus und wird auch durch Busse ersetzt.

Am Bahnhof in Velten wird am Bahnsteig gearbeitet und das Stellwerk rückgebaut.

Von MAZonline