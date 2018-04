Fast zweieinhalb Jahrzehnte stand er im Dienst des Landkreises Oberhavel: Der Beigeordnete Michael Garske wird am Dienstag in den Ruhestand verabschiedet. Landrat Ludger Weskamp: „Michael Garske hat sich in unserem Landkreis und darüber hinaus bleibende Verdienste erworben und hinterlässt große Fußstapfen.“