8500 Tomatenpflanzen wurden in der Baumschule am Friedhof in den letzten Monaten gezogen. Nun hat Peter Garske zu seiner sechsten Hausmesse und den Tomatentagen eingeladen. Schon am Sonnabend strömten die Gartenfreunde in Scharen auf das Gelände. Und auch am Sonntag konnte sich noch jeder seine Lieblingssorte holen.