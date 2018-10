Nachdem ein Reifen ihrer Sattelzugmaschine platzte, landete eine 50-jährige Lkw-Fahrerin mit ihrer Maschine in der Nacht von Montag zu Dienstag am A10-Zubringer zur B96 im Graben. Zahlreiche Feuerwehrkameraden waren anschließend stundenlang an der Unfallstelle im Einsatz.