Die trotz spektakulärer Flucht festgenommenen Einbrecher aus Grieben sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Sie waren in ein Haus in Grieben eingestiegen – keine Seltenheit im Berliner Speckgürtel. Die Polizei bietet deshalb kostenfreie Beratungen zum Thema Einbruchsschutz an.