Borgsdorf

In der Berliner Straße in Borgsdorf ereignete sich am Freitag, gegen 11:30 Uhr, ein Verkehrsunfall. Ein 78-Jähriger wollte mit seinem Opel rückwärts von einem Grundstück ausfahren. Dabei kollidierte er mit einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer. Der 79-jährige Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline