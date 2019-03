Leegebruch

Polizeibeamte kontrollierten am Montag zur Mittagszeit gegen 12.05 Uhr in der Birkenallee in Leegeburch einen betrunkenen Radfahrer. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,94 Promille. Mit dem 47-jährigen Mann ließen die Beamten eine Blutprobe durchführen und untersagten die Weiterfahrt.

Von MAZonline