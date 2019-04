Oranienburg

Da staunten wohl auch die Polizeibeamten: Bei einer Polizeikontrolle in der Villacher Straße in Oranienburg fiel ihnen am Montagabend gegen 18.15 Uhr ein Radfahrer auf, der offensichtlich alkoholisiert auf seinem Zweirad unterwegs war, auf. Die Beamten führten vor Ort einen Atemalkoholtest durch, der einen stattlichen Wert erbrachte: Mit 4,42 Promille war der 62-Jährige unterwegs.

Der Mann stimmte einer freiwilligen Blutentnahme zur Ermittlung eines gerichtsfesten Wertes zu. Die Beamten nahmen eine Anzeige gegen ihn auf und untersagten ihm zugleich die Weiterfahrt.

Von MAZonline