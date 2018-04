Radfahrer will vor der Polizei flüchten

Fürstenberg. Ein 23-jähriger Fahrradfahrer fuhr am Gründonnerstag gegen 20.40 Uhr mit seinem Fahrrad vom Marktplatz in Fürstenberg auf die Brandenburger Straße, ohne dabei die Vorfahrt zu beachten. Eine 53-jährige Opel-Fahrerin erkannte den Radfahrer aufgrund fehlender Beleuchtung des Fahrrades zu spät, so dass das Fahrrad mit der Fahrzeugfront des Pkw kollidierte.

Radfahrer bleibt unverletzt

Der Radfahrer blieb beim Zusammenstoß verletzungsfrei, jedoch war er, wie sich herausstellte, mit 0,73 Promille und unter Einfluss von Betäubungsmitteln nicht in der Lage, sein Fahrrad verkehrssicher zu führen.

Mann leistet Widerstand

Während der Unfallaufnahme wollte der 23-Jährige die Unfallstelle zu Fuß verlassen. Als die Polizisten dies verhindern wollten, setzte sich der Fahrradfahrer zur Wehr, weshalb die Beamten einfache körperliche Gewalt anwenden mussten. Nach erfolgter Blutprobe im Krankenhaus Gransee wurde der Mann entlassen.

Von MAZonline