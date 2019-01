Velten

Zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es am Mittwochmorgen in der Veltener Poststraße.

Radfahrerin verletzt sich bei Kollision

Eine 57-jährige Pkw Renault-Fahrerin wollte gegen 9 Uhr mit ihrem Auto von einem Parkplatz auf die Poststraße fahren. In diesem Moment passierte eine ebenfalls 57-jährige Radfahrerin, die mit ihrem Fahrrad in Richtung Bahnhof unterwegs war, die Stelle, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Dabei verletzte sich die Radfahrerin derart, dass sie anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Überschaubarer Sachschaden

Der durch den Unfall entstandene Sachschaden belief sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 50 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur Unfallursache.

Von MAZonline