Ein Antrag der CDU, die Schaffung zusätzlicher Parkplätze in der Bernauer Straße zu prüfen, ist am Montagabend von der Mehrheit der Oranienburger Stadtverordneten abgelehnt worden. Auch ein weiterer CDU-Antrag, kaputte Gehwege in der Neustadt aufzulisten und deren Reparatur zu veranlassen, fand keine Mehrheit.