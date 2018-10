Oberhavel Wensickendorf - Warten auf den Winter Wensickendorfs Ortsvorsteher Heinz Ließke kündigt weitere Fahrrad-Demos auf der B 273 an, wenn Baumfällungen im Januar/Februar 2019 ausbleiben. Dann könnten nämlich nicht, wie von der Verkehrsministerin jüngst versprochen, die Bauarbeiten für den Radweg nach Wandlitz beginnen.

Wensickendorfs Ortschef Heinz Ließke (Mitte) kündigt weitere Demos an, wenn nächstes Jahr in Sachen Radwegebau nach Wandlitz an der B 273 wieder nicht passiert. Quelle: Bert Wittke