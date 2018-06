Velten

Eine 18-jährige Kradfahrerin fuhr am Donnerstag gegen 9.30 Uhr in der Bötzower Straße in Velten auf einen vor ihr verkehrsbedingt haltenden Pkw Opel auf. Der 72-jährige Fahrer wollte gerade nach rechts auf ein Grundstück abbiegen. Die Kradfahrerin stürzte und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Schaden liegt bei rund 1.500 Euro.

Hennigsdorf: Seitlich kollidiert

Ein 57-jähriger Mofafahrer wurde am Donnerstag gegen 18.30 Uhr in der Feldstraße in Hennigsdorf leicht verletzt. Er war seitlich mit einem nach links abbiegenden Pkw Renault kollidiert. Der 32-jährige Fahrer hatte den Kradfahrer offenbar übersehen. Der Verletzte wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt. Das Mofa war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Oberkrämer: Unfall im Baustellenbereich

Am Donnerstag gegen 6.20 Uhr kam es im Baustellenbereich der Bundesautobahn 10 zwischen dem Autobahndreieck Havelland und der Anschlussstelle Oberkrämer in Fahrtrichtung Autobahndreieck/-kreuz Oranienburg zu einem Unfall mit Sachschaden. Ein 33-jähriger deutscher Fahrer eines VW-Kleintransporters kollidierte beim Fahrstreifenwechsel mit einem Opel-Kleintransporter. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, blieben aber fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Oranienburg: Im Schlosspark randaliert

In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag beschädigten unbekannte Täter im nördlichen Bereich des Oranienburger Schlossparks vier ausgestellte Exponate aus Kunststoff und stießen einen Styroporlöwen um, der dadurch in zwei Teile zerbrach. Weiterhin wurde im südlichen Bereich des Parks ein Verkaufsstand aufgebrochen, jedoch nichts entwendet. Des weiteren beschmierten die Täter das im Umbau befindliche Gebäude der ehemaligen Comeniusschule. Eine daneben befindliche Dixi-Toilette wurde ebenfalls im Innern komplett mit Farbe beschmiert. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

