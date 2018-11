Stolpe

Nachdem die Polizei am Montag bereits den Diebstahl einer Sattelzugmaschine der Zeit von Sonnabendmorgen bis Sonntagnacht an der Raststätte Stolper Heide an der A111 vermeldet hatte, wurde am Dienstag ein weiterer Lkw-Diebstahl bekannt.

Wie die Polizei mitteilte, wollte ein Lkw-Fahrer auf dem Rasthof Stolper Heide West an der A111 gegen 18.10 Uhr seine planmäßig Fahrt antreten. Jedoch fand er die dafür vorgesehene Sattelzugmaschine mit Auflieger auf dem Rastplatz nicht vor. Diese war bereits am Samstagmorgen gegen 8 Uhr auf dem Rastplatz abgestellt worden. Der für den Diebstahl in Frage kommende Zeitraum erstreckt sich damit von Samstagmorgen bis Montagabend.

Sattelzugmaschine stammt aus Mecklenburg-Vorpommern

Der aus Mecklenburg-Vorpommern stammende, gestohlene Sattelzug, der zum Zeitpunkt des Diebstahls unbelanden war, besteht aus einer weißen Zugmaschine vom Typ DAF, die das Kennzeichen MC-XF 460 trägt, und einem blauen Sattelauflieger vom Typ Schmitz mit dem Kennzeichen DM-VB 228.

Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden wird mit rund 100000 Euro beziffert. Sattelzugmaschine und Auflieger stehen bereits in Fahnung. Ob ein Zusammenhang zwischen den Diebstählen der beiden Sattelzugmaschinen gleicher Bauart von der Raststätte Stolper Heide besteht, wird durch die Kriminalpolizei ebenfalls überprüft.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline