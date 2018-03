Regenwasserkanal wird gebaut

Die Arbeiten zum Einbau eines Regenwasserkanals in der Glienicker Straße in Bergfelde beginnen am Dienstag, 3. April. Mit dieser Maßnahme soll der ab Mitte des Jahres geplante Ausbau der angrenzenden Landesstraße L171 vorbereitet werden. Verkehrsbeeinträchtigungen sind zu erwarten.