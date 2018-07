Zühlsdorf

Zu einem Streit zwischen einer PKW-Fahrerin und einem Fußgänger wurde die Polizei am Sonntag, 1. Juli 2018, nach Zühlsdorf in den Ortsteil Zühlslake gerufen. Wie die Polizei berichtet, war eine 30-jährige Fahrerin mit ihrem Auto auf der L211 unterwegs, welche durch einen 43-jährigen Fußgänger überquert wurde. Da der Fußgänger sich in Folge nicht von der Straße bewegen wollte, fuhr die Autofahrerin so lange ganz langsam auf ihn zu, bis sie unmittelbar vor ihm stand. Der 43-Jährige gab die Fahrbahn dennoch nicht frei, schlug jedoch mit seiner Hand auf die Motorhaube des Autos und beschädigte dieses dadurch.

Die zu Hilfe gerufenen Beamten nahmen vor Ort Anzeigen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Sachbeschädigung auf. Warum der Mann in den Disput mit der Autofahrerin geriet, gab die Polizei nicht bekannt.

Weitere Polizeimeldungen >>

Von MAZonline