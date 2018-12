Hennigsdorf

Ein äußerst renitenter und alkoholisierter Radfahrer wurde Mittwochnacht gegenüber den Beamten der Polizei handgreiflich. Am Ende des Einsatzes wurde der 32-jährige Mann schließlich in Gewahrsam genommen.

Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Aufmerksamen Zeugen war zunächst gegen 23.30 Uhr in der Friedrich-Engels-Straße in Hennigsdorf ein Radfahrer aufgefallen, der sich in Schlangenlinien fortbewegte und schließlich sogar stürzte. Der Mann blieb bei dem Sturz unverletzt, doch Passanten informierten daraufhin die Polizei und hielten den offensichtlich alkoholisierten Mann bis zum Eintreffen der Beamten fest.

Stark alkoholisiert auf Polizisten losgegangen

Bei dem Radfahrer handelte es sich um einen 32-jährigen Mann rumänischer Herkunft, der in Deutschland wohnhaft ist. Ein erster Atemalkoholtest bei ihm ergab vor Ort einen Wert von 1,4 Promille. In Folge wurde der 32-Jährige zunehmend aggressiver, beleidigte die Polizeibeamten und versuchte, diese zu schlagen, nach ihnen zu treten und bespuckte sie. Auch sein Rad stieß er in Richtung der Einsatzkräfte. Als er schließlich mit erhobenen Fäusten auf die Beamten losging, brachten diese ihn zu Boden und fesselten ihn.

Widerstand gegen Einsatzkräfte auch im Krankenhaus

Der Mann wurde anschließend in ein Krankenhaus zur Abnahme einer Blutprobe für einen gerichtsverwertbaren Alkoholwert gebracht. Dort versuchte sich der 32-Jährige weiterhin zu widersetzen und bedrohte die Einsatzkräfte, so dass schließlich vier Polizeibeamte eingreifen mussten, um den Arzt, so die Polizei, „sicher handeln zu lassen“. Verletzt wurde glücklicherweise bei dem Vorfall niemand.

Nacht im Gewahrsam verbracht

Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahm die Polizei den 32-Jährigen jedoch vorübergehend in Gewahrsam. Er wird sich nun wegen Anzeigen von Trunkenheit im Straßenverkehr, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten müssen.

Von MAZonline