Oranienburg

Notdiensteinsatz am Donnerstagvormittag gegen 10.15 Uhr in der Lehnitzstraße in Oranienburg. Dort war nach Auskunft der Rettungsleitstelle der Feuerwehr in Eberswalde eine bewusstlose Person festgestellt worden. Ein Rettungswagen wurde zum Ort des Geschehens geschickt, später wurde zudem ein Rettungshubschrauber angefordert. Etwa gegen 11 Uhr erfüllte über den Gebäuden des Runge-Gymnasiums Hubschrauberlärm die Luft. Wenig später schwebte ein Rettungshubschrauber aus Berlin über den Häusern und setzte auf einer schmalen Grünfläche in der Krebststraße zur Landung an. Der Hubschrauber hatte eine dringend benötigte Rettungsärztin an Bord, die die Versorgung der Person übernahm. Weitere Auskünfte wollte die Leitstelle in Eberswalde nicht erteilen.

Als der Hubschraubereinsatz vorbei war, richteten Kameraden der Oranienburger Feuerwehr den Bauzaun wieder auf. Quelle: Bert Wittke

Bei der Landung des Rettungshubschraubers kippte ein etwa 200 Meter langer Bauzaun aus miteinander verbundenen Gitterfeldern, die entlang der Grünfläche in der Krebststraße standen, in Richtung des Gehweges um. Zum Glück befanden sich dort zu dieser Zeit keine Passanten, so dass niemand verletzt wurde. Da der Gehwegbereich ausreichend breit ist, wurden zudem auch keine am Straßenrand parkende Fahrzeuge beschädigt.

Die Oranienburger Feuerwehr wurde alarmiert, die mit vier hauptamtlichen Kräften und einem Fahrzeug anrückte. Die Kameraden richteten nach dem Abflug des Rettungshubschraubers den Zaun mit vereinten Kräften wieder auf.

Übrigens sind diverse Grünflächen in der Krebststraße offensichtlich von Hundehaufen übersät. Der Pilot des Rettungshubschraubers war während der gesamten Wartezeit damit beschäftigt, die Folgen eines derartigen „Auftritts“ zu beseitigen.

Von Bert Wittke