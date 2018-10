Velten

Schock für die internationale Boxwelt, ganz besonders aber auch für den einstigen Profiboxer Marco Schulze aus Velten (Oberhavel): Der einstige Weltklasseboxer Graciano Rocchigiani kam nach übereinstimmenden Medienberichten am Dienstagvormittag (2. Oktober) bei einem Autounfall in Italien ums Leben. Der 54-Jährige, der in den letzten Jahren seine Zelte in Berlin aufgeschlagen hatte, soll zuletzt regelmäßig zwischen der deutschen Hauptstadt und Italien gependelt sein, wo sich der Lebensmittelpunkt seiner Partnerin befand.

„Für mich ist Graciano Rocchigiani eine Box-Legende. Ich konnte es gar nicht glauben, als ich hörte, dass er tot ist. Ein Schock“, sagte Marco Schulze, ehemaliger Box-Profi aus Velten, der MAZ. „Ich habe 2013 auf dem Weg zur WM unter ihm trainieren dürfen. Er war hart, manchmal sogar zu hart. Graciano Rocchigiani war geradlinig und hatte es sportlich immer auf den Punkt gebracht. Fachlich hatte er es drauf. Ich kenne ihn schon seit 2002. Später haben wir mal zusammen in einer Fußball-Mannschaft gespielt.“

Auch Stephan Kühne, Trainer und Ehemann von Box-Weltmeisterin Ramona Kühne, kann es noch gar nicht glauben: „Graciano Rocchigiani war ein geradliniger, aufrechter Typ, der das Herz an der richtigen Stelle hatte. Er hat das gesagt, was er denkt. Das gefiel nicht jedem. Doch ich mochte seine Art“, so Kühne. „Er war einer der letzten, der so ist. Als ich die Nachricht hörte, war das natürlich ein Schock. Dann merkt man erst einmal wieder, wie schnell das Leben zu Ende sein kann. Man sollte jeden Tag genießen. Graciano Rocchigiani war nicht immer einfach, aber ehrlich.“

Graciano Rocchigiani (r.) und Marco Schulze 2013 in Velten. (Archivbild) Quelle: Robert Roeske

Der 54-Jährige Rocchigiani, der während seiner aktiven Zeit zu den besten Boxern im Supermittel- und Halbschwergewicht galt, war nach Max Schmeling und Eckhard Dagge erst der dritte deutsche Weltmeister sowie damals der jüngste deutsche Boxweltmeister im Profiboxsport. Legendär waren insbesondere seine Kämpfe gegen Henry Maske und Dariusz Michalczewski in den 90er Jahren.

Von Sebastian Morgner