Ruhestörer verletzen Polizeibeamte

Hennigsdorf. In den Mitternachtsstunden von Sonnabend zu Sonntag wurde in der Garage eines 19-jährigen Beschuldigten in der Friedrich-Wolf-Straße in Hennigsdorf lautstark Musik gespielt. Anwohner fühlten sich belästigt und informierten die Polizei.

Anweisungen der Polizei werden missachtet

Nachdem Polizeibeamte der Polizeiinspektion Oberhavel bereits zwei Mal am Einsatzort erschienen und zur Ruhe auffordert hatten, wurde im Rahmen des dritten Einsatzes beabsichtigt, die Feierlichkeit der noch anwesenden vier Personen aufzulösen. Ausgesprochene Platzverweise fanden jedoch keine Beachtung. Der Beschuldigte machte mit lautstarkem Gegröle und Beleidigungen gegenüber den Beamten auf sich aufmerksam. Worauf eine weitere Person, eine 47-Jährige am Einsatzort erschien. Sie beleidigte ebenfalls massiv die Beamten und fertigte Bildaufnahmen von ihnen an.

Eine Polizeibeamtin muss ins Krankenhaus

Beide benannten Beschuldigten griffen zudem die Polizeibeamten körperlich an, woraufhin man sie in Polizeigewahrsam nahm. Aufgrund der Widerstandshandlungen verletzten die Beschuldigten drei Polizeibeamte. Eine 22-jährige Polizeibeamtin mussten aufgrund der erheblichen Widerstandshandlung der 47-Jährigen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus und war nicht mehr dienstfähig war.

Am Sonntag werden die Beschuldigten entlassen

Der 19-Jährige wurde am Sonntagmorgen aus dem Gewahrsam entlassen. Die 47-jährige Beschuldigte, bei der es sich mutmaßlich um eine Reichsbürgerin handelt, wurde auf Weisung der Staatsanwaltschaft ebenfalls am Sonntagvormittag entlassen.

Von MAZonline