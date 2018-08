Überall in Oberhavel sind am Sonnabendvormittag die neuen Erstklässler begrüßt worden. In Glienicke sprach der Bürgermeister, in Hohen Neuendorf gab es Sekt vom Förderverein, die Veltener feierten in der Ofenstadthalle, in Kremmen wurde die Zukunft gefeiert.