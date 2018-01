S-Bahn-Einschränkungen am Wochenende

Oberhavel. Aufgrund von Bauarbeiten am Nord-Süd-Tunnel der Berliner S-Bahn – die „traditionell“ alljährlich am ersten Januarwochenende – durchgeführt werden, kommt es ab Freitagnacht bis zum frühen Montagmorgen zu Einschränkungen. Täglich bis zu 250 Züge unterqueren die Berliner Innenstadt über diese Route. Aus diesem Grund werden Gleisbauer, Techniker und Reinigungskräfte am kommenden Wochenende die Infrastruktur des Tunnels wieder auf Vordermann bringen. In den knapp 54 veranschlagten Stunden werden Gleise, Weichen, Stromschienen, Bahnsteige und Aufzüge gewartet. Pünktlich zum Berufsverkehr am Montagmorgen soll die S-Bahn wieder regulär rollen.

Konkret fallen die Züge der Linien S1, S2, S25 und S26 von Freitag, 5. Januar, 22 Uhr, bis Montag, 8. Januar, 1.30 Uhr zwischen Schöneberg bzw. Südkreuz/Yorckstraße und Gesundbrunnen aus.

Zur Umfahrung empfiehlt die S-Bahn Berlin die Ringbahnlinien S41/S42. Ersatzweise lassen sich die meisten innerstädtischen Ziele gut mit den U-Bahn-Linien U6, U7, U8 und U9 erreichen. Zusätzlich gibt es zwei Ersatzbuslinien. Die Linie Nord fährt von Gesundbrunnen bis Friedrichstraße. Linie Süd von Friedrichstraße bis Yorckstraße und Schöneberg, am Sonntag darüber hinaus weiter bis Südkreuz.

Für individuelle Fahrtalternativen empfiehlt die S-Bahn Berlin zudem die eigene Fahrinfo-App sowie entsprechende Apps der Deutschen Bahn und des VBB.

Von MAZonline