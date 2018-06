Mühlenbeck

Diesen Sommer werden wieder umfangreiche Arbeiten rund um das Karower Kreuz vorgenommen, so dass Pendlern und Gelegenheitsfahrern sich auf kurz- und langfristige Sperrungen einstellen müssen.

Kurzfristige Unterbrechungen

Los geht es am kommenden Wochenende mit dem Neubau einer Autobahnbrücke der A114. Aus diesem Grund wird von Freitag, 15. Juni, 22 Uhr, bis Montag, 18. Juni, 1.30 Uhr, der S-Bahnverkehr auf der Linie S8 zwischen Blankenburg und Mühlenbeck-Mönchmühle unterbrochen. Es gibt einen Ersatzverkehr mit Bussen. Züge zwischen Mühlenbeck und Birkenwerder fahren etwa vier Minuten später.

In der kommenden Woche wird am Montag, 18. Juni, und Donnerstag, 21. Juni, jeweils von 22 Uhr bis Betriebsschluss erneut die Strecke zwischen Blankenburg und Mühlenbeck gesperrt. Auch hier fahren Ersatzbusse.

Am übernächsten Wochenende wird dann der Abschnitt zwischen Mühlenbeck-Mönchmühle und Birkenwerder unterbrochen. Dafür besteht nach Angaben der Bahn von Freitag, 22. Juni, 22 Uhr, bis Montag, 25. Juni, 1.30 Uhr, kein Zugverkehr in beiden Fahrtrichtungen. Ersatzbusse fahren.

Langfristige Sperrung

Am Dienstag, 26. Juni, um 4 Uhr, startet der erste große Bauabschnitt am Karower Kreuz: Bis Montag, 23. Juli, 1.30 Uhr – also vier Wochen lang – wird zwischen Pankow-Heinersdorf und Birkenwerder Schienenersatzverkehr bestehen. Auch der S-Bahnverkehr auf der S2 wird in dieser Zeit unterbrochen.

