Zehdenick

Der SPD-Ortsverein Zehdenick hat auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung den Vorsitzenden des Kreistages Oberhavel, Karsten Peter Schröder, als Direktkandidat für die Landtagswahl nominiert. In der gleichen Versammlung sind Frauke Rißmann und Hartmut Leib als Kandidaten für die Kreistagswahl im kommenden Jahr aufgestellt worden. Die endgültige Nominierung erfolgt am 24. November und 7. Dezember in den jeweiligen Delegiertenversammlungen.

Von MAZonline