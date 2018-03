SVV könnte ins Kommunikationszentrum ziehen

Wenn es nach der Fraktion Pro Velten geht, werden die Sitzungen der Stadtverordneten künftig nicht mehr im Rathaussaal, sondern im nahegelegenen Kommunikationszentrum stattfinden. Diesen Antrag will die Fraktion am Donnerstag in der SVV stellen. Unter anderem sollen sich so mehr Bürger in die Sitzungen wagen.