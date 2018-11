Vehlefanz

Erheblichen Sachschaden richtete der Diebstahl einer Sattelzugmaschine von der Autoraststätte Vehlefanz an der A10 am nördlichen Berliner Ring an.

Gestohlen wurde der der unbeladene, weißfarbene Lkw der Marke Scania mit Auflieger im Zeitraum zwischen dem 1. und 5. November von bislang unbekannten Tätern. Sowohl an der Sattelzugmaschine als auch am Auflieger befanden sich polnische Kennzeichen, sie wurden ebenso wie das Fahrzeug in Fahndung gestellt.

Der durch den Diebstahl entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 400000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline