Scheiben an Haltestelle zerschlagen

Hennigsdorf. Eine Bushaltestelle in der Edisonstraße hatte in der Nacht zu Montag keine Chance, unbeschädigt davonzukommen. Alle vier Scheiben der Bushaltestelle gingen zu Bruch. Das meldet die Polizei am Montag.

Die Scherben lagen verbreitet auf der Straße und dem Gehweg. Die herbeigerufenen Polizeibeamten konnten vor Ort keine Personen antreffen, nahmen daraufhin jedoch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung auf. Danach befreiten sie Straße und Gehweg von den Scherben. Der Sachschaden beträgt 1.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline