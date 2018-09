Mildenberg

In der Nähe des Zehdenicker Ortsteils Mildenberg geriet am Donnerstagnachmittag rund ein Hektar Brachland aus noch ungeklärten Gründen in Brand. Durch das Feuer auf der mit Schilf bewachsenen Fläche wurden laut Polizeiinformationen auch fünf Masten einer Telefongesellschaft in Mitleidenschaft gezogen, die jedoch funktionstüchtig blieben.

Die Feuerwehr konnte die Flammen erfolgreich löschen. Die Ursache des Brandes wird nun durch die Kriminalpolizei ermittelt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist laut Polizei gegenwärtig noch nicht bekannt.

Von MAZonline