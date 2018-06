A111/Stolper Heide

Eine merkwürdige Beobachtung machte ein Zeuge am Mittwochnachmittag, den 20. Juni 2018, auf der Raststätte „Stolper Heide“ an der A111, so dass er schließlich die Polizei über den Vorfall informierte. Wie er den Beamten mitteilte, hatte er den Fahrer eines tschechischen Sattelzuges dabei beobachtet, wie er eine junge Frau außerhalb seines Fahrzeugs geschlagen und anschließend in die Fahrerkabine gezogen hatte.

Die zur Raststätte geeilten Polizeibeamten konnten einen entsprechenden Sattelzug auf dem Gelände der Raststätte nicht mehr feststellen und leiteten daraufhin Fahndungsmaßnahmen ein. Mit Hilfe des Kennzeichens konnte die Speditionsfirma, auf die der Sattelzug zugelassen war, ermittelt und informiert werden. Deren Mitarbeiter informierten die Polizei darüber, dass sich der Wagen inzwischen im Fährhafen Rostock befinden würde.

Daraufhin wurden die Mecklenburger Polizeibeamten um Unterstützung gebeten. Diese stellten am Abend den 29-jährigen Fahrer und seine 28-jährige Beifahrerin fest. Wie die beiden angaben, sind sie seit kurzem miteinander verheiratet. Unabhängig voneinander gaben sie zudem an, dass es zu keiner strafbaren Handlung gekommen wäre. Vielmehr hätten sie in der Fahrerkabine ihre noch junge Ehe vollzogen.

Von MAZonline