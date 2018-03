Schlüssel in Gartenpforte – Einbruch ins Haus

Fürstenberg/Havel. Eine böse Überraschung gab es für eine 74-Jährige in Fürstenberg/Havel am Montagnachmittag: Während sie in ihrem Garten tätig war, hatte die Frau den Schlüssel von innen in der Gartenpforte stecken lassen. Unbekannte Täter gelangten dadurch offenbar in den Innenhof und von dort durch den unverschlossenen Wintergarten in das Haus der Frau.

Sie entwendeten dort nach ersten Erkenntnissen Bargeld und Schmuck. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden wurde zunächst auf etwa 1350 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline