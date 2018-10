Summt

Zu einem Schornsteinbrand musste die Freiwillige Feuerwehr Mühlenbeck am späten Montagabend gegen 21.50 Uhr in die Hubertusstraße nach Summt ausrücken. Dort hatte der Besitzer eines Einfamilienhauses versucht, einen Ofen anzuheizen. Plötzlich habe er ein seltsames Rauschen bemerkt und zudem festgestellt, dass es im mittleren Teil des Schornsteines heiß wird. Daraufhin alarmierte der Hauseigentümer, der sich zur Unglückszeit gemeinsam mit seiner Frau in dem Gebäude aufhielt, die Feuerwehr.

Die Feuerwehr aus Mühlenbeck rückten mit drei Fahrzeugen an. Unter Anleitung des Kameraden Olaf Scholz, der von Beruf Schornsteinfegermeister ist, wurde das Feuer in dem Schornstein gelöscht. Offensichtlich hatte sich in dem Schornstein Kohlengrus entzündet. Personen kamen bei dem Vorfall zu Schaden. Gegen 1 Uhr wurde der Feuerwehreinsatz als beendet gemeldet.

