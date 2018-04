Hennigsdorf

Ein 17-jähriger Iraner mit einer Waffe wurde am Freitag (27. April) gegen 19.40 Uhr im Bereich eines Einkaufscenters am Postplatz durch den Wachschutz dabei beobachtet, wie er mehrmals auf das Center gezielt und geschossen haben soll.

Der 17-Jährige befand sich in einer etwa zehnköpfigen Personengruppe, die sich nach der Schussabgabe und das Ansprechen durch den Wachschutz vom Postplatz in Richtung Rathausplatz entfernte. Im Zuge der polizeilichen Nahbereichsfahndung konnte die Gruppe, in der sich auch der Tatverdächtige noch befand, im Bereich des Rathausplatzes festgestellt werden.

Alle Personen der Gruppe wurden durch die Beamten zielgerichtet nach Waffen bzw. Munition durchsucht. Die Durchsuchung verlief jedoch erfolglos, so dass die Beamten vermuteten, dass die gesuchte Waffe auf dem Weg vom Postplatz zum Rathausplatz weggeworfen wurde. Die möglichen Laufrichtungen wurden durch die Beamten ohne Ergebnis geprüft. Auch im Bereich der Schussabgabe am Postplatz wurden keine Hülsen aufgefunden. Beschädigungen am Gebäude konnten augenscheinlich ebenfalls nicht festgestellt werden, so dass die Polizei zum aktuellen Zeitpunkt von der Benutzung einer Soft-Air-Pistole ausgeht.

Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz aufgenommen.

Von MAZonline