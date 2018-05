Oranienburg

Die diesjährigen Schuleingangsuntersuchungen können nicht – wie vorgeschrieben – bis zum 30. April abgeschlossen werden. Darüber informiert der Leiter des Fachbereichs Gesundheit, Amtsarzt Christian Schulze. Grund dafür sei eine Häufung gesundheitsbedingter Ausfälle im Bereich des Kinder- und Jugendgesundheitsdienstes.

Zusätzliche Ärztin ab Mitte Mai

„Auch mit viel zusätzlichem Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war es bisher nur bedingt möglich, den personellen Engpass zu überbrücken“, so Schulze. „Ab Mitte Mai wird eine zusätzliche Ärztin in Weiterbildung das Team unterstützen, das ändert aber nichts daran, dass die Schuleingangsuntersuchungen im Landkreis Oberhavel voraussichtlich bis Ende Juni 2018 andauern werden“, so der Mediziner.

Vier Kolleginnen dauerhaft ausgefallen

Schulze drückt sein Bedauern über die gegenwärtige Situation aus und zeigt Verständnis für die Verärgerung auf Seiten der Schulen, Stadtverwaltungen und im Besonderen bei den betroffenen Eltern. Insgesamt werden rund 2100 Kinder pro Jahr untersucht. Dafür stehen regulär fünf Teams mit insgesamt zehn Mitarbeiterinnen bereit. „Bis zu 200 Untersuchungen pro Woche können wir gewährleisten, wenn alle Kollegen zur Verfügung stehen. Doch dieses Pensum war in diesem Jahr nicht zu halten, da vier Kolleginnen dauerhaft ausgefallen sind“, so der Amtsarzt.

900 Kinder warten noch auf Untersuchung

Noch immer warten rund 900 Kinder auf ihre Untersuchung. Nach dem Brandenburgischen Schulgesetz ist bei allen Kindern vor Beginn ihrer Schulpflicht eine Schuleingangsuntersuchung zur Feststellung der gesundheitlichen Schulfähigkeit durchzuführen. In der Regel findet diese zwischen Januar und April eines jeden Jahres statt und wird durch den Fachbereich Gesundheit in Absprache mit den Schulen organisiert, damit die Schulen in der Lage sind, die entsprechenden Zuweisungsbescheide zu versenden.

Das staatliche Schulamt Neuruppin wurde über den Verzug informiert, dieses wiederum informiert die betroffenen Schulen.

