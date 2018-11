Oberhavel

Eine Schule aus dem nördlichen Raum Oberhavels wandte sich am Dienstag hilfesuchend an die Polizei. Zuvor hatten mehrere Schüler einer Klasse der Schule offenbar am Montagabend in einem Klassenchat mehrere Bilder mit verfassungswidrigem Inhalt veröffentlicht. Auf den Bildern waren unter anderem Reichskriegsflaggen, Stahlhelme und Hakenkreuze abgebildet. Absender des Bildmaterials waren laut Polizeiinformationen vier Schüler im Alter von 13 bis 15 Jahren.

Schule informiert Polizei über Vorfall

Nachdem die Schule nach Kenntnisnahme des Vorfalls die Polizei diesbezüglich kontaktierte, informierten die Beamten die Eltern der vier Jungen darüber und nahmen zudem Anzeigen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen auf.

Auch Anzeige wegen Bedrohung gegen Lehrerin aufgenommen

Da sich gleichzeitig die Stimmung in dem betroffenen Klassenchat im weiteren Verlauf gegen eine Lehrerin der Klasse richtete, nahm die Polizei zudem eine Anzeige wegen Bedrohung auf. Die Beamten führten ein Gespräch mit der betroffenen Lehrerin. Zudem soll laut Polizei eine polizeiliche Präventivveranstaltung mit der entsprechenden Klasse zum Thema „Im Netz der neuen Medien“ durchgeführt werden.

Rechtliche Lage bei Unter-14-Jährigen

Laut deutschem Strafgesetzbuch gilt das vollendete 14. Lebensjahr als Beginn der Strafmündigkeit. Personen, die zur Tatzeit jünger als 14 Jahre sind, können somit für Vergehen nicht bestraft werden. In diesem Fall kann jedoch das Familiengericht außerhalb des Strafverfahrens bestimmte Maßnahmen anordnen.

