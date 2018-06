Velten

In den Mittagsstunden wurden einem 60-Jährigen Eigentümer am Sonnabend Schweißarbeiten auf dem Dach seines Hauses in der Bötzower Straße zum Verhängnis. Dabei fing der heiße Teer Feuer. Der Hauseigentümer verletzte sich dabei erheblich und musste ärztlich versorgt werden. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr Velten gelöscht werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung wurde eingeleitet

