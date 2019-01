Hohen Neuendorf

Am Freitagmorgen um 5 Uhr ereignete sich in Hohen Neuendorf auf der Oranienburger Straße, der B96 ein schwerer Unfall. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer hatte, aus Birkenwerder in Fahrtrichtung Hohen Neuendorf unterwegs, mutmaßlich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit einen anderen Pkw überholt. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte erst mit einer Verkehrsinsel und fuhr anschließend in den Gegenverkehr, wo er mit dem Pkw eines 38-Jährigen zusammenstieß.

Vollsperrung der B96

Bei dem Zusammenstoß wurde der 38-Jährige nur leicht verletzt, der 24-Jährige jedoch lebensgefährlich, so dass er wegen der Schwere seiner Verletzungen in ein Berliner Krankenhaus gebracht wurde. Zwei Rettungswagen waren im Einsatz. Der Rettungshubschrauber konnte nicht eingesetzt werden, weil es das Wetter nicht zuließ. Während der Rettungsmaßnahmen war die B96 vollständig gesperrt. Erst um 8.37 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Beide Unfallfahrzeuge wurden sichergestellt.

Von MAZonline