Bei mehreren Kremmenern meldeten sich Donnerstagabend bislang unbekannte Täter, um den Senioren mittels Enkeltrick auf betrügerische Weise Bargeld abzunehmen. Im Fall einer 74-jährigen Frau setzten sich die Betrüger mit ihrer Masche durch, die Seniorin verlor bei dem Vorgang mehrere tausend Euro ihres Ersparten.

Zwei Kremmener durchschauten den Enkeltrick

Zuvor hatten die Unbekannten bereits bei zwei anderen Kremmenern zum Erfolg zu kommen versucht, was ihnen jedoch nicht gelungen war, da die Angerufenen den Trick durchschaut hatten. Gegenüber der 74-Jährigen gab eine unbekannte Anruferin dann an, ihre Enkelin zu sein und für den Kauf einer Eigentumswohnung dringlich einen größeren Bargeldbetrag zu benötigen.

Angebliche Notarin holte Geld ab

Die 74-Jährige ließ sich auf die bitte ein und hob bei ihrer Bank einen größeren Bargeldbetrag ab. Anschließend wurde eine angebliche Notarin bei ihr vorstellig, um dieses Geld abzuholen, da die Enkelin angeblich verhindert war. Erst im Nachhinein rief die Seniorin dann unter der ihr bekannten Nummer bei ihrer tatsächlichen Enkelin an. In diese Gespräch stellte sich schließlich heraus, dass die Frau einer Betrügerin aufgesessen war.

Nie am Telefon auf Geldangelegenheiten einlassen

Polizeipressesprecherin Dörte Röhrs weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, sich „immer, wenn es Geld geht, in diesem Zusammenhang um etwas gebeten oder etwas versprochen wird, nie darauf einzulassen. Rufen Sie die Person, die angeblich in den Vorfall eingebunden ist, unter einer ihnen persönlich bekannten Telefonnummer zurück, um klarzustellen, dass sich wirklich die Ihnen bekannte Person bei Ihnen gemeldet hat. Das gleiche gilt bei Anrufen angeblicher Polizisten, die in den letzten Wochen immer wieder aufgetreten sind: Rufen Sie in diesem Fall auf ihrem Polizeirevier und fragen dort nach.“

So schützen Sie sich vor Enkeltrick-Betrug - Am Telefon nicht ausfragen lassen! Geben sie keine Details Ihrer familiären oder finanziellen Verhältnisse preis. - Nicht unter Druck setzen lassen! Vereinbaren Sie einen späteren Gesprächstermin. In der Zwischenzeit prüfen Sie die Angaben z.B. durch einen Anruf bei Ihren Verwandten oder einem Rückruf bei der örtlichen Polizei. - Rufen Sie die Polizei an! Verwenden Sie dazu die öffentlich bekannte Telefonnummer – aber nicht die Nummer, die der Anrufer Ihnen möglicherweise gegeben hat oder die auf dem Display angezeigt wurde. - Notieren Sie die eventuell auf dem Sichtfeld Ihres Telefons angezeigte Nummer des Anrufers. - Bevor Sie jemandem Geld geben: Besprechen Sie die Angelegenheit mit einer Person Ihres Vertrauens. Wenn Ihnen die Sache „nicht geheuer ist“, informieren Sie die Polizei. – Übergeben Sie Geld nur an Personen, die Ihnen persönlich bekannt sind! – Haben sie bereits eine Geldübergabe vereinbart? Informieren Sie noch vor dem Termin die Polizei unter Tel. 110! – Sichern Sie Ihre Wohnung: Tür abschließen, Sperrriegelkette vorhängen, Türspion benutzen. – Schließen Sie niemals Verträge an der Haustür ab!

